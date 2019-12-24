В Индонезии автобус сорвался в ущелье: десятки погибших

Новости мира:Как минимум 24 человека погибли и 13 пострадали в Индонезии в результате падения автобуса в ущелье.

В результате падения пассажирского автобуса в глубокий овраг на юге Индонезии погибли по меньшей мере 24 человека, еще 16 получили тяжелые травмы.

Об этом Синьхуа рассказал Ноприядин, руководитель Центра данных и информации Управления по чрезвычайным ситуациям Южной Суматры.

“По последней информации, 24 человека погибли, остальные получили ранения. В автобусе находилось 40 пассажиров”, - сказал Ноприядин.

По его словам, количество погибших может возрасти, поскольку многие пассажиры получили тяжелые травмы. Всех пострадавших в аварии срочно доставили в местную больницу, где они получат медицинскую помощь.

Как ранее сообщало агентство, в результате серьезного ДТП с участием автобуса на востоке Гватемалы погибли 19 человек, около трех десятков получили ранения.