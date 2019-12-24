Канун Рождества в Гонконге отметили разгоном протестующих и слезоточивым газом

Новости мира:В Гонконге полиция разогнала "рождественских" протестующих слезоточивым газом.

В ходе столкновений вечером 24 декабря в Гонконге полиция применила на демонстрантах слезоточивый газ.

Об этом сообщает AFP.

"Канун Рождества в Гонконге отметили слезоточивым газом и столкновениями", - говорится в сообщении.

Вечерние беспорядки 24 декабря стали наиболее продолжительными за несколько недель сравнительного спокойствия в городе, где протесты проходят уже более шести месяцев.

Тысячи демонстрантов в черном - некоторые в шапках Санта-Клауса или с оленьими рогами - вышли протестовать на улицах обычно шумного туристического района Цим Ша Цуй. Вскоре между ними и полицией по охране общественного порядка вспыхнули столкновения, и полицейские применили слезоточивый газ.

Кроме того, митинги, во время которых протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги, проходили в нескольких торговых центрах.

В ходе столкновений в Харбор-Сити, роскошном торговом центре Гонконга, полиция использовала перцовые баллончики и дубинки.

Как сообщалось, в Гонконге продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, часть из которых перерастала в силовое противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.