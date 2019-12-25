На границе с Азербайджаном разбился иранский истребитель

Иранский истребитель потерпел крушение недалеко от границы с Азербайджаном, пилота ищут.
Об этом сообщает АР.
"Иранский истребитель потерпел крушение в среду на севере страны, недалеко от границы с Азербайджаном", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в горном районе Сабалан. Спасатели ведут поиски пилота, который связался с базой после катастрофы. Его судьба пока не известна.
Пилот испытывал отремонтированный МиГ-29, вылетев с авиабазы Тебриз на северо-западе Ирана.
Ведется расследование причины крушения.