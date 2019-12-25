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В России пассажирский вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

В России пассажирский вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
10:59 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

В результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали три человека.

В Красноярском крае России вертолет Ми-8 опрокинулся во время аварийной посадки, в результате чего пострадали шесть человек. Всего на борту находилось 23 человека, пишет "Интерфакс".

Вначале сообщалось о троих пострадавших – командире судна и двоих пассажирах. Однако позже в Минздраве сообщили, что их количество увеличилось.

"По последним данным, поступили шесть человек, четыре обследуются, два оперируются, все в средней степени тяжести", – сказал собеседник агентства.

Известно, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "КрасАвиа". Во время взлета оно попало в снежный вихрь и совершило аварийную посадку на территории аэропорта поселка Байкит. У вертолета повредилась хвостовая балка и лопасти несущего винта, он опрокинулся на бок.

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Известно, что судно планировало совершить полет из поселка Байкит на Юрубченское месторождение.

Напомним, 24 декабря первый серийный экземпляр нового российского истребителя Су-57 разбился во время испытаний. Пилот успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали из тайги на вертолете.

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Россия, Минздрав, Красноярский край, Вертолет, Ми-8.
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