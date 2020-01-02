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Эскалация насилия в Афганистане: более двадцати силовиков погибли от нападений талибов

Эскалация насилия в Афганистане: более двадцати силовиков погибли от нападений талибов
04:36 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Афганистане в результате нападений талибов погибли 26 силовиков.

Не менее 26 бойцов силовых структур Афганистана погибли в результате новой волны нападений талибов на севере страны, сообщили местные чиновники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за все эти нападения.

В частности, в провинции Кундуз погибли не менее 10 силовиков и еще 4 были ранены в результате нападения на полицейский блокпост поздно вечером того дня, сообщил председатель совета провинции Юсуф Аюби.

В провинции Балх талибы убили 9 полицейских, тоже во время нападения на блокпост. Судьба еще четырех пока не известна, сказал председатель совета этой провинции Мохаммад Афзель Хадид.

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А в результате другого нападения в тот же день в перестрелке с талибами погибли 7 силовиков, по словам представителя губернатора провинции Джавад Харири. Он добавил, что также были убиты 10 талибов.

Ранее на этой неделе движение "Талибан" заявил, что не намерен объявлять хоть временное перемирие.

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Талибы продолжают почти ежедневные нападения на афганских силовиков и военных США, а также правительства Афганистана, хотя одновременно "Талибан" ведет мирные переговоры с посланником США, имеющих целью дойти договоренности о завершении военного конфликта в Афганистане.

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Афганистан, Талибан, Кундуз, Балх.
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