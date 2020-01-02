Эскалация насилия в Афганистане: более двадцати силовиков погибли от нападений талибов

Новости мира:В Афганистане в результате нападений талибов погибли 26 силовиков.

Не менее 26 бойцов силовых структур Афганистана погибли в результате новой волны нападений талибов на севере страны, сообщили местные чиновники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за все эти нападения.

В частности, в провинции Кундуз погибли не менее 10 силовиков и еще 4 были ранены в результате нападения на полицейский блокпост поздно вечером того дня, сообщил председатель совета провинции Юсуф Аюби.

В провинции Балх талибы убили 9 полицейских, тоже во время нападения на блокпост. Судьба еще четырех пока не известна, сказал председатель совета этой провинции Мохаммад Афзель Хадид.

А в результате другого нападения в тот же день в перестрелке с талибами погибли 7 силовиков, по словам представителя губернатора провинции Джавад Харири. Он добавил, что также были убиты 10 талибов.

Ранее на этой неделе движение "Талибан" заявил, что не намерен объявлять хоть временное перемирие.

Талибы продолжают почти ежедневные нападения на афганских силовиков и военных США, а также правительства Афганистана, хотя одновременно "Талибан" ведет мирные переговоры с посланником США, имеющих целью дойти договоренности о завершении военного конфликта в Афганистане.