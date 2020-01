Количество погибших от наводнения в Индонезии увеличилось в два разы (Фото)

В результате наводнения в столице Индонезии Джакарте и близлежащих районах погибли уже 43 человека.

Об этом сообщает AFP.

По данным газеты The Jakarta Post, в 724 районах города отключено электричество. Были эвакуированы 35 тыс. человек.

Indonesian rescuers mount desperate search for the missing after flash floods and landslides sparked by torrential rains kill at least 43 https://t.co/0l9C5XKNEo pic.twitter.com/KwHUmCz9ke

— AFP news agency (@AFP) January 3, 2020