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Количество погибших от наводнения в Индонезии увеличилось в два разы (Фото)

Количество погибших от наводнения в Индонезии увеличилось в два разы (Фото)
08:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Число погибших из-за наводнения в столице Индонезии превысило 40 человек.

В результате наводнения в столице Индонезии Джакарте и близлежащих районах погибли уже 43 человека.

Об этом сообщает AFP.

По данным газеты The Jakarta Post, в 724 районах города отключено электричество. Были эвакуированы 35 тыс. человек.

В Джакарте дожди и вышедшие из берегов реки затопили уже 182 квартала. В местах временного размещения остались 5 тыс. человек, остальные начали возвращаться в свои дома.

Последствия наводнения в Джакарте: количество пострадавших (Фото)

В некоторых районах затопления достигают 2,5 м в глубину.

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Наводнение, Индонезия, Стихия, Джакарта.
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