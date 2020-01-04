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Наводнение в Индонезии: количество погибших превысило полсотни

Наводнение в Индонезии: количество погибших превысило полсотни
10:01 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В результате наводнения в столице Индонезии Джакарте и прилегающих районах погибли 53 человека.

Почти 175 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в столице Индонезии Джакарте и близлежащих городах, после того, как в результате внезапных наводнений и оползней погибли по меньшей мере 53 человека. Об этом в субботу заявили местные власти, передает Reuters.

"Число погибших возросло до 53 человек, при этом один человек пропал без вести", - сказал пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово.

По данным агентства, по состоянию на субботу больше 173 тысячи жителей были эвакуированы из своих домов после того, как наиболее смертоносное наводнение за последние годы вызвало хаос в некоторых частях крупнейшего города Юго-Восточной Азии.

Количество погибших от наводнения в Индонезии увеличилось в два раза

Район Джакарты и близлежащих городов был затоплен после проливного дождя 31 декабря и в первые часы Нового года.

Агентство сообщило, что сильные дожди могут продолжаться до середины февраля, ожидаемый пик - 11-15 января.

Напомним, десятки тысяч людей эвакуировали в столице Индонезии Джакарте после внезапных наводнений и оползней, в результате которых погибли более 20 человек.

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Наводнение, Индонезия, Джакарта, Наводнение в Индонезии.
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