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"Неоправданная ошибка": в Японии проверят границы после побега экс-главы Nissan

"Неоправданная ошибка": в Японии проверят границы после побега экс-главы Nissan
15:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Японии усилят контроль на границе после побега экс-президента Nissan.

Правительство Японии планирует усилить контроль на границе после побега экс-президента компании Nissan Карлоса Гона.

Об этом сообщает AP.

"Министр юстиции Японии в воскресенье назвала побег бывшего главы корпорации Nissan Карлоса Гона, во время того, как он ожидал судебного разбирательства по обвинению в совершении финансовых преступлений, неоправданной ошибкой и пообещала усилить проверки на границе", - говорится в сообщении.

Министр юстиции Японии Масако Мори заявила, что приказала начать расследование после того, как Карлос Гон несколько дней тому назад заявил о том, что он находится в Ливане.

Чиновник сказала, что его залог отменен, а Интерпол объявил его в розыск. Кроме того, она отметила, что контроль на границе нужно усилить, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

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В то же время Мори не сообщила о каких-либо конкретных мерах, которые Япония может предпринять, чтобы вернуть Гона. В Японии нет соглашения об экстрадиции с Ливаном.

Как сообщалось, власти Японии обвинили Карлоса Гона в занижении оценки стоимости, переносе личных финансовых потерь на Nissan, а также в ненадлежащей отчетности относительно собственной прибыли.

Он заявил, что будет сотрудничать со следствием, и после пребывания более 100 дней под арестом был освобожден под строгие обязательства: не выезжать из Токио и быть под постоянным контролем. Повторно Гона арестовали в апреле 2019 года, сразу после того, как он объявил о намерении провести пресс-конференцию и рассказать о своем деле.

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Впоследствии его освободили с дополнительным условием: Гону было запрещено общаться с супругой. Гон считается создателем альянса Nissan с Renault и Mitsubishi Motors. Он возглавлял одновременно Nissan и Renault.

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Япония, Ливан, Nissan, Карлос Гон.
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