Побег Карлоса Гона из Японии: в Nissan прокомментировали ситуацию

Новости мира:Nissan продолжит добиваться привлечения Карлоса Гона к ответственности.

Побег экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона из Японии не изменил позиции компании Nissan, которая продолжит добиваться его привлечения к ответственности за содеянные им правонарушения.

Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.

"Этот побег не оказал никакого влияния на нашу базовую позицию, согласно которой мы будем добиваться ответственности за правонарушения", - отмечается в сообщении.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее информационное агентство Киодо сообщало, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.

Как сообщалось, власти Японии обвинили Карлоса Гона в занижении оценки стоимости, переносе личных финансовых потерь на Nissan, а также в ненадлежащей отчетности относительно собственной прибыли. Он заявил, что будет сотрудничать со следствием, и после пребывания более 100 дней под арестом был освобожден под строгие обязательства: не выезжать из Токио и быть под постоянным контролем.

Повторно Гона арестовали в апреле 2019 года, сразу после того, как он объявил о намерении провести пресс-конференцию и рассказать о своем деле. Впоследствии его освободили с дополнительным условием: Гону было запрещено общаться с супругой. Гон считается создателем альянса Nissan с Renault и Mitsubishi Motors. Он возглавлял одновременно Nissan и Renault.