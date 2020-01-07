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В Индонезии произошло мощное землетрясение

В Индонезии произошло мощное землетрясение
09:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Землетрясение было зарегистрировано недалеко от индонезийского города Медан.

Сейсмологи зарегистрировали возле берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра). Очаг залегал на глубине 30 км. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщалось ранее, в Туркменистане произошло землетрясение магнитудой 4,9.  По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 38 километрах от Тюркменбаши, с населением в 68 тыс. жителей, и за 268 километров от Баку, в Азербайджане, с населением в 1,1 млн жителей.

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Напомним, неподалеку от западного побережья Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 балов.

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Землетрясение, Индонезия, Землетрясение в Индонезии, Медан.
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