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Побег экс-главы Nissan: полиция хочет задержать его жену

Побег экс-главы Nissan: полиция хочет задержать его жену
12:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона.

Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Керол Гон, сообщает агентство Associated Press.

Керол Гон находится в настоящий момент не в Японии. Ее подозревают в даче ложных показаний. Детали дела Керол Гон пока не приводятся.

На прошлой неделе Карлос Гон, находившийся под подпиской о невыезде в Японии, бежал в Ливан. Ожидается, что в среду он выступит на пресс-конференции в Бейруте и расскажет свое видение ситуации.

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Он вылетел из Японии в Турцию на частном самолете, на борт которого был пронесен в кейсе для звуковой аппаратуры, а в Стамбуле был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Оказавшись в Бейруте, Гон заявил, что находился в заложниках "коррумпированной" японской системы правосудия, где отсутствует презумпция невиновности, существует огромная дискриминация, и отрицаются базовые права человека.

Один из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении, жалуясь на жесткие условия содержания.

Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, а в январе 2019 года он был вынужден уйти в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.

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В марте прошлого года Гон был освобожден под залог в $8,9 млн. Он отрицает предъявленные ему обвинения, и есть мнение, что его устранение от руководства Nissan и Renault было продиктовано стремлением предотвратить углубление альянса двух автопроизводителей, которое продвигал Гон, но которого не хотели в Японии.

В соответствии с условиями освобождения под залог, Гон проживал в доме, оборудованном камерами видеонаблюдения. Он мог покидать дом, но не имел права выезжать из Японии. Самым болезненным для Гона был практически полный запрет на контакты с женой и сыном, которые, как считали в японской прокуратуре, могли помочь ему оказать давление на свидетелей.

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Япония, Ливан, Nissan, Карлос Гон, Керол Гон.
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