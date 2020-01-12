В Афганистане ликвидировали одного из главарей Талибана

Новости мира:Один из главарей отрядов радикального движения “Талибан”, действующих в северных районах Афганистана, уничтожен в ходе рейда боевых самолетов ВВС страны.

В результате авиаудара в провинции Кундуз погиб один из лидеров группировки "Талибан" Махибулла, отряды которого действовали на северо-востоке страны. Об этом со ссылкой на Минобороны Афганистана 12 января пишет Tolo News.

Согласно информации оборонного ведомства, Махибулла был уроженцем Пакистана. Других подробностей Минобороны не приводит.

Представители "Талибана" информацию пока никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Пакистане при взрыве в мечети погиб брат лидера группировки.

Напомним, в декабре 2018 года на юге Афганистана во время совместной операции афганских и американских спецподразделений был убит верховный командующий "Талибана".