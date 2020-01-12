В Ираке ликвидирован лидер проиранской бригады "Народных мобилизационных сил"

Новости мира:В иракском городе Кербеле неизвестные застрелили проиранского лидера "Народных мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саед.

В субботу в иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера "Народного мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саеда. Об этом сообщает Daily Mail.

Аль-Саед был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемой Ираном. Убийство произошло около 100 км от столицы Ирака, Багдад.

Напомним, 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.

Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

8 января американскую военную базу в Ираке обстреляли ракетами. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска выйти с территории Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января.

Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.