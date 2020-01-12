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Новый президент Тайваня настроена на сближение с США

Новый президент Тайваня настроена на сближение с США
14:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Тайваня не собирается отходить от курса на сближение с США.

Одержав победу на выборах, новый президент Тайваня Цай Инвэнь пообещала дальнейшее сближение с США.

Об этом сообщает AP.

"Цай стремится к более тесным отношениям с США, одновременно защищаясь от давления со стороны Китая, администрация Трампа этому симпатизирует", - говорится в сообщении.

Президент уже встретилась 12 января с де-факто американским послом в Тайване.

Китай считает Тайвань частью своей территории и выступает против любого официального контакта острова с США, расценивая это как вмешательство в его внутренние дела. США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но юридически обязались обеспечивать, чтобы остров мог защищаться от угроз.

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После отделения от Китая во время гражданской войны в 1949 году Тайвань сформировал свою национальную идентичность, но не объявил формально о независимости. Пекин претендует на суверенитет над островом, который населяют 23 миллиона человек, и грозится применить силу, чтобы захватить контроль в случае необходимости.

С момента перехода к демократии, начиная с 1980-х годов, Тайвань все чаще заявляет о своей независимости от Китая, хотя она не признана ООН.

На выборах президента Тайваня переизбрана Цай Инвэнь

В своей речи после победы на президентских выборах 11 января Цай призвала Китай возобновить переговоры с Тайванем без предварительных условий, предостерегая против применения силы со стороны Пекина.

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Китай, США, Тайвань, Цай Инвэнь.
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