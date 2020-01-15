Внезапное извержение вулкана на Филиппинах: два человека умерли от инфаркта

Новости мира:Вследствие извержения вулкана на Филиппинах погибли уже три человека.

Из-за извержения вулкана Тааль на Филиппинах погибли уже три человека, более 82 000 человек были эвакуированы.

Об этом сообщает IOL.

"Два человека погибли от инфаркта, пытаясь спастись во время извержения вулкана вблизи филиппинской столицы Манилы. Еще более 82 000 человек были эвакуированы", - говорится в сообщении.

По словам местных чиновников, умерли 65-летняя женщина и 27-летний мужчина в провинции Батангас.

Ранее в полиции сообщили о гибели водителя грузовика, который потерял контроль над автомобилем из-за низкой видимости на дороге от пепла, который выбрасывает вулкан.

Тааль - действующий вулкан на Филиппинах, популярный туристический объект. Расположен на острове Лусон в 60 км к югу от столицы Филиппин Манилы.

Внезапное его извержение произошло 12 января. Сообщалось о падении пепла и вулканических грозах. Также вулканологи предупредили об опасности цунами.