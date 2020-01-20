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Китай сокращает использование одноразового пластика

Китай сокращает использование одноразового пластика
09:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:С целью борьбы с загрязнениями Китай намерен уменьшить производство и использование пластика.

В ближайшие пять лет Китай намерен уменьшить производство и использование пластика з целью борьбы с загрязнениями.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Ведущий специалист по экономическому планированию Китая заявил, что в ближайшие пять лет страна уменьшит производство и использование пластика, что поможет сократить один из крупнейших в мире источников загрязнения", - говорится в сообщении.

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Согласно плану, опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам, к концу этого года неразлагаемые пластиковые пакеты будут запрещены в супермаркетах и ТЦ в крупных городах Китая, а также в службах доставки продовольствия. 

Китай значительно сократит использование одноразового пластика в электронной торговле, экспресс-доставках и еде на вынос к 2022 году, одновременно продвигая альтернативные материалы.

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Китай также планирует создать систему производства, распределения, потребления, переработки и утилизации пластмассовых изделий к 2025 году.

Как отмечает издание, использование пластика в Китае возросло, поскольку онлайн-покупки и приложения для доставки еды стали частью повседневной жизни в стране, даже в сельской местности.

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Китай, Пластик.
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