Новые толчки: в Индонезии снова бушевала стихия

Новости мира:На севере Индонезии произошло сильное землетрясение.

В Индонезии в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 6,6 без угрозы цунами.

Об этом в понедельник заявили местные власти, сообщает Orissa Post.

"Землетрясение силой 6,6 балла по шкале Рихтера произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси", - говорится в сообщении.

Предупреждения о цунами не поступало.

Землетрясение произошло в 23:58 в воскресенье с эпицентром в 64 км к юго-западу от района Болаанг Монгондоу Селатан.

Сообщений о травмах среди населения или каком-либо материальном ущербе не поступало. Угроза цунами также отсутствует.