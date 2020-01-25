Коронавирус уже в Малайзии: Министр здравоохранения заявил о нескольких случаях

Новости мира:Зулкифли Ахмад заявил о трех случаях заражения коронавирусом из Китая.

Три случая заражения коронавируса 2019 nCoV подтверждены в Малайзии. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, передает УНН.

По информации агентства, министр здравоохранения Зулкифли Ахмад заявил, что все трое являются родственниками 66-летнего гражданина КНР, который в понедельник прибыл в Сингапур в составе туристической группы.

Инфицированными оказались его 65-летняя жена и двое внуков в возрасте 11 и 2 лет.

По последним данным количество жертв пневмонии нового типа в Китае достигло 41 человека.

Как сообщалось ранее, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.

По данным МЗУ, в Украине трех человек проверили за подозрения на коронавирус.

Добавим, что Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.