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Коронавирус уже в Малайзии: Министр здравоохранения заявил о нескольких случаях

Коронавирус уже в Малайзии: Министр здравоохранения заявил о нескольких случаях
16:34 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Зулкифли Ахмад заявил о трех случаях заражения коронавирусом из Китая.

Три случая заражения коронавируса 2019 nCoV подтверждены в Малайзии. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, передает УНН. 

По информации агентства, министр здравоохранения Зулкифли Ахмад заявил, что все трое являются родственниками 66-летнего гражданина КНР, который в понедельник прибыл в Сингапур в составе туристической группы.

Инфицированными оказались его 65-летняя жена и двое внуков в возрасте 11 и 2 лет.

Коронавирус уже в России: Студентам из Китая выдвинули подозрение о заражении

По последним данным количество жертв пневмонии нового типа в Китае достигло 41 человека.

Как сообщалось ранее, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.

По данным МЗУ, в Украине трех человек проверили за подозрения на коронавирус.

Уверенно развивается: количество заболевших коронавирусом близится 1,4 тысячи человек

Добавим, что Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

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Все по теме:

Китай, Малайзия, Сингапур, Заражение, Коронавирус, Зулкифли Ахмад.
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