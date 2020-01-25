"Антироссийские спекуляции": в РФ отреагировали на обвинения Японии в шпионаже

Новости мира:В России отреагировали на сообщения о шпионах РФ в Японии.

Россия сожалеет, что Япония якобы присоединилась к "антироссийским спекуляциям на тему шпиономании". Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Японии, опубликованном в субботу на фоне информации, появившейся ранее в японских СМИ, о том, что сотрудникам торгового представительства РФ в Японии якобы были переданы украденные секретные коммерческие данные, пишет УНН.

"Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Общение через СМИ, то есть пресловутая "мегафонная дипломатия", уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность", — говорится в сообщении, опубликованном российским посольством на своей странице в Facebook.

В российском дипломатическом представительстве также подчеркнули, что это "противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня".

Ранее СМИ сообщили, что японская полиция задержала местного жителя по подозрению в хищении секретных коммерческих данных, которые, предположительно, были впоследствии переданы сотруднику торгового представительства РФ в Японии. По данным Кyodo, японские правоохранительные органы направили посольству РФ в Японии официальный запрос с требованием явиться в полицию двум сотрудникам российского торгового представительства для дачи показаний.