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Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае

Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае
09:58 Сегодня Телеграф

Новости мира:Число погибших в результате коронавируса 2019-nCoV возросло до 56 человек.

В Китае по состоянию на начало суток зафиксировано 1975 заражения коронавирусом 2019-nCoV. Число погибших от пневмонии достигло 56 человек.

Об этом сообщает "Синьхуа новости", ссылаясь на государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

По информации ведомства 324 больных находятся в тяжелом состоянии. Вместе с этим, в стране также было зарегистрировано в общей сложности 2684 предполагаемых случая заболевания пневмонией.

Правительство Шанхая сообщило о первой смерти в городе от вируса.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда число погибших в результате вспышки коронавируса возросло до 65. Китай также объявил о дальнейших транспортных ограничениях. По всему миру инфицировано более 1400 человек, большинство из которых находится в Китае.

Ранее сообщалось, что председатель КНР заявил, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются.

В китайском городе Ухань построят вторую специализированную больницу для заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Больницу на 1,3 тыс. мест планируют достроить примерно за 15 дней.

Напомним, в Канаде официально зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным коронавирусом.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток. Вирус распространился в ряд стран Азии, попал во Францию, США и Канаду.

В Москве массово заболели гости из Китая

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.

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Все по теме:

Китай, Болезнь, КНР, Вирус, Си Цзиньпин, Коронавирус, Коронавирус 2019-nCoV.
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