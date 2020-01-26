Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
В НБУ показали новые 200 грн: когда банкноту введут в обращение
В НБУ показали новые 200 грн: когда банкноту введут в обращение
В Китае назвали основные симптомы заражения коронавирусом
В Китае назвали основные симптомы заражения коронавирусом
Дэнни Гарсия рассказал о своих планах после победы над Редкачем
Дэнни Гарсия рассказал о своих планах после победы над Редкачем
Новое "звание": Елизавета II даровала новый почетный титул принцу Уильяму
Принц Уильям получил новый титул

Вирусу в Казахстан не попасть: Правительство отменит безвиз для КНР

Вирусу в Казахстан не попасть: Правительство отменит безвиз для КНР
15:41 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Казахстан собирается принять меры по прекращению действия безвизового пребывания для граждан Китая.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил правительству принять меры по прекращению действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров с КНР в связи со вспышкой пневмонии нового типа.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте казахстанского премьера по итогам правительственного совещания по вопросу недопущения распространения коронавируса и предупредительных мероприятий в республике, передает УНН.

"Ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях. Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана для транзитных пассажиров с КНР. Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС "Хоргос", - сообщили в кабмине Казахстана. 

Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса

Отмечается, что премьер-министр также распорядился обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

"По итогам совещания глава правительства дал поручение принять следующий комплекс предупредительных мер. Усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта. Установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, количество больных коронавирус в Китае перевалило за 2 тысячи.

Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае

Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванных коронавирусом нового типа, в воскресенье, 26 января, днем достигло 2002 человека, количество летальных случаев по-прежнему составляет 56.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Казахстан, Заражение, Коронавирус, Аскар Мамин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как Зеленский отпраздновал свой день рождения: СМИ узнали детали
02 Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)
03 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
04 Дожди и мокрый снег: синоптики удивили прогнозом погоды
05 Отказ от мяса: самые лучшие и самые худшие альтернативы (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
На Донбассе оккупанты четыре раза открывали огонь, погиб боец
На Донбассе оккупанты четыре раза открывали огонь, погиб боец
Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса
Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса
Канадский стартап работает над подробной картой выбросов метана в атмосферу
Канадский стартап работает над подробной картой выбросов метана в атмосферу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь