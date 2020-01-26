Вирусу в Казахстан не попасть: Правительство отменит безвиз для КНР

Новости мира:Казахстан собирается принять меры по прекращению действия безвизового пребывания для граждан Китая.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил правительству принять меры по прекращению действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров с КНР в связи со вспышкой пневмонии нового типа.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте казахстанского премьера по итогам правительственного совещания по вопросу недопущения распространения коронавируса и предупредительных мероприятий в республике, передает УНН.

"Ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях. Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана для транзитных пассажиров с КНР. Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС "Хоргос", - сообщили в кабмине Казахстана.

Отмечается, что премьер-министр также распорядился обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

"По итогам совещания глава правительства дал поручение принять следующий комплекс предупредительных мер. Усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта. Установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, количество больных коронавирус в Китае перевалило за 2 тысячи.

Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванных коронавирусом нового типа, в воскресенье, 26 января, днем достигло 2002 человека, количество летальных случаев по-прежнему составляет 56.