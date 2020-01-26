Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса

Новости мира:В Китае начали принимать новые меры в связи с эпидемией нового типа коронавируса.

В Китайском центре по профилактике болезней и контролю за очагами их возникновения начали разработку вакцины против коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Об этом со ссылкой на источник сообщает "Синьхуа новости". В центре выделили вирус и в настоящее время идентифицируют штамм, отметил директор Государственного института по контролю и профилактике вирусных заболеваний при центре Сюй Вэньбо.

По его словам, эксперты также проводят скрининг препаратов, нацеленных на борьбу с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Напомним, в Китае по состоянию на начало суток зафиксировано 1975 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Число погибших от пневмонии достигло 56 человек.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток. Вирус распространился в ряд стран Азии, попал во Францию, США и Канаду. 24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.