"Громкие хлопки в уборной": В больнице Гонконга взорвалась бомба

В ночь на понедельник в медицинском центре Caritas в Гонконге сдетонировало самодельное взрывное устройство.
Об этом сообщает South China Morning Post.
"Работники отделения экстренной помощи услышали громкие хлопки в уборной и обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв", - рассказал представитель больницы.
Инцидент произошел 2.30 утра. Полицейские обнаружили на месте остатки самодельной бомбы.
"После взрыва было много белого дыма и небольшой пожар. На месте происшествия полицейские обнаружили разбитую стеклянную бутылку шириной около 10 см и высотой 15 см, с батарейками и электрическими цепями. Часть туалета была повреждена, но бомба была не очень мощной", - уточнил представитель больницы.
В результате взрыва никто не пострадал, из медучреждения эвакуировали около 20 пациентов.
По состоянию на утро понедельника ни один подозреваемый не был задержан.
Детали инцидента выясняются.