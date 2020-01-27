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"Громкие хлопки в уборной": В больнице Гонконга взорвалась бомба

"Громкие хлопки в уборной": В больнице Гонконга взорвалась бомба
12:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:Полицейские Гонконга заявила, что в медицинском центре Caritas сдетонировало взрывное устройство.

В ночь на понедельник в медицинском центре Caritas в Гонконге сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает South China Morning Post.

"Работники отделения экстренной помощи услышали громкие хлопки в уборной и обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв", - рассказал представитель больницы.

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Инцидент произошел 2.30 утра. Полицейские обнаружили на месте остатки самодельной бомбы. 

"После взрыва было много белого дыма и небольшой пожар. На месте происшествия полицейские обнаружили разбитую стеклянную бутылку шириной около 10 см и высотой 15 см, с батарейками и электрическими цепями. Часть туалета была повреждена, но бомба была не очень мощной", - уточнил представитель больницы. 

В результате взрыва никто не пострадал, из медучреждения эвакуировали около 20 пациентов.

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По состоянию на утро понедельника ни один подозреваемый не был задержан.

Детали инцидента выясняются.

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Больница, Взрыв, Бомба, Гонконг.
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