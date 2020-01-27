Авиакатастрофа в Афганистане: Талибан взял на себя ответственность

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за крушение в понедельник пассажирского самолета в провинции Газни на востоке Афганистана.
Талибы заявили, что сбили самолет, принадлежащий, по их утверждениям, американской разведке, сообщили афганские СМИ.
"Американский самолет, выполнявший разведывательный полет был подбит во второй половине дня в понедельник в районе населенного пункта Саду-Хейл уезда Дих-Як провинции Газни. Самолет был уничтожен со всей его командой и экипажем, включая главных офицеров разведки США (ЦРУ)", - приводят СМИ заявление представителя талибов Забихуллы Муджахида.
Афганское телевидение сообщило ранее, что самолет упал на территории, подконтрольной талибам.
На борту самолета, следовавшего из Герата в Нью-Дели, по предварительным данным, находились 110 человек.
При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил агентству Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.
В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.
Video #American aircraft shutdwaned in #Ghazni #Afghanistan pic.twitter.com/2Wm9pImtBi
— Tariq Ghazniwal (@TGhazniwal) January 27, 2020
Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.
В Центральном командовании США данные о сбитом именно американском самолете не комментируют. Ранее американские военные заявили, что изучают информации о рухнувшем в Афганистане самолете.
Ранее в понедельник руководство Ariana Afghan Airlines опровергло сообщения о том, что на востоке Афганистана в провинции Газни в понедельник разбился ее самолет.
"Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ ... не являются правдивыми, проблем с полетами над Афганистаном не наблюдается", - говорится в заявлении авиакомпания в фейсбуке.
Тем временем представитель губернатора провинции Газни сообщил, что пассажирский самолет компании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в этой провинции.