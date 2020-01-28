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Вирус в Тайване: Власти заявили о новых зараженных коронавирусом из Китая

Вирус в Тайване: Власти заявили о новых зараженных коронавирусом из Китая
19:54 Сегодня Телеграф

Новости мира:В Тайване заявили о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом из Китая.

Тайваньские центры контроля заболеваний (CECC) подтвердили еще два случая инфицирования новым типом коронавируса в Тайване, в результате чего общее количество зараженных на острове возросло до семи человек.

Об этом сообщает CNN.

"Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Тайване составляет семь", - говорится в публикации.

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Среди новых пациентов оказались 70-летние женщины, проживающие в Ухане и которые посещали Тайвань с туристической целью. Обе в настоящее время находятся в стабильном состоянии.

Как сообщал Укринформ, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом. 

Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Германии, Австралии, Камбодже.

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По данным посольства Украины в КНР, среди всех заболевших в китайском городе Ухань новым коронавирусом, украинцев нет. 

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются высокая температура и затрудненное дыхание.

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Китай, Тайвань, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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