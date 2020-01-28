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Си Цзиньпин о китайском коронавирусе: Это демон

Си Цзиньпин о китайском коронавирусе: Это демон
18:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:Председатель КНР заявил, что считает опасный коронавирус "демоном". о котором нельзя умалчивать.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин считает вспышку опасного типа коронавируса "демоном", о котором нельзя умалчивать.

Об этом сообщает CNN.

"Эпидемия — это демон, и мы не можем позволить этому демону спрятаться", — заявил Си Цзиньпин на встрече с председателем Всемирной организации здравоохранения.

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Си Цзиньпин настаивает на том, что китайское правительство ничего не скрывает о вспышке нового типа коронавируса, от которого уже умерли 106 человек.

"Китайцы ведут серьезную борьбу против вспышки нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Жизнь и здоровье людей являются самыми важными для китайского правительства", — заявил глава КНР.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 28 января в Китае подтверждено 4 тыс. 535 случаев обнаружения коронавируса. 106 человек умерли, 60 человек удалось вылечить.

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О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлены три случая подозрения на коронавирус, два из которых не подтвердились.

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26 января в ходе доклада президенту представители Минздрава заявили, что украинские врачи знают о методах лечения болезни, вызванной новым коронавирусом и готовы к принятию необходимых мер в случае его обнаружения.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.

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Китай, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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