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В Китае обеспокоены "законом о сжигании посылок" в Украине

В Китае обеспокоены "законом о сжигании посылок" в Украине
14:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:В Китае партнеры "Укпочты" спрашивают, действительно ли в Украине вышел закон о сжигании посылок.

Китайские партнеры ПАО "Укрпочта" переспрашивали, действительно ли в Украине приняли закон о сжигании посылок. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил первый заместитель генерального директора "Укрпочты" Александр Перцовский.

"Нас китайские партнеры спрашивают, действительно ли в Украине вышел закон о сжигании посылок. Шутки шутками, но они боятся, что украинцы в панике больше китайцев", - сказал Александр Перцовский.

Он добавил, что сейчас из-за Китайского Нового года уменьшается поток посылок из Китая, но это традиционно после "высокого сезона" - декабря и ноября, когда есть распродажа на праздники.

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Александр Перцовский также отметил, что количество незабранных посылок из Китая в последнее время не увеличивалось и составляет 3-5% от всех посылок из Китая. Всего "Укрпочта" получает около 100 тыс. посылок из Китая ежедневно в течение ноября-декабря. Сейчас ежедневно поступает около 70-80 тысяч посылок из Китая.

"Отправления почтовые путешествуют в не ближний свет из Китая, это, в среднем около 10 дней транзита. Под низкой температурой, в воздухе. Фактический шанс, чтобы вирус путешествовал - все, что есть на сегодняшний день известно - такого шанса нет ", - сказал Александр Перцовский.

Александр Перцовский также отметил, что отправления из Китая идут в Украину не напрямую, а через транзит. Все посылки осматривают с помощью рентгена. На месте "Укрпочта" их ничем не обрабатывает.

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"Всем нужно сохранять спокойствие, мы руководствуемся исключительно официальными данными и установками как Всемирной организации здравоохранения, так и Всемирного почтового союза. На сегодняшний день никаких ограничений на товароучет, на отправления почтовые из Китая нет. Это не только "Укрпочта", не только Украина, это 192 страны, которые являются участниками Всемирного почтового союза, и работают по этим правилам, работают по этим циркулярам, и все те данные, которые есть на сегодня о передаче вируса, говорят о контакте от человека человеку", - добавил Александр Перцовский.

Как сообщалось ранее, в "Укрпочте" сообщили, что посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов.

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Китай, Укрпочта, Почта.
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