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Четверг, 30.01.2020
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Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет

Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Ни одного случая китайского коронавируса в Украине по состоянию на 30 января не зафиксировано.

В Украине ни одного случая новой коронавирусной инфекции не было зарегистрировано.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

"По состоянию на утро 30 января 2020 года, в мире зарегистрировано 7783 подтвержденных лабораторно случая коронавирусной инфекции 2019-nCoV, в том числе 170 смертельных случаев. Кроме Китая зафиксированы случаи заболевания в 17 странах мира. В Украине ни одного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения повторно созывает Комитет по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здоровья для пересмотра оценки риска распространения новой коронавирусной инфекции и предоставления рекомендаций для реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами комитет может рекомендовать странам закрыть авиасообщение с Китаем.

Ранее ВОЗ не предлагала ограничивать международное сообщение со странами, где фиксировались случаи.

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Также, как сообщает Минздрав, сегодня состоится очередное заседание оперативного штаба по недопущению занесения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

Как сообщалось, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

Кроме Китая, заболевание зафиксировано в 17 странах.

Напомним, что количество жертв от коронавируса возросло до 170, а число заболевших превысило 7000.

По состоянию на 29 января в китайской провинции Хубэй, где наблюдается вспышка коронавируса, находится 51 гражданин Украины, из них 49 - в Ухане.

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Китай, Минздрав, Грипп, Коронавирус, Вирус в Китае, Коронавирус 2019-nCoV.
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