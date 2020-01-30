Коронавирус: в Китае за отказ от лечения ввели уголовную ответственность

Новости мира:Зараженные лица, которые специально плюются в людей в общественных местах и отказываются от лечения - представляют угрозу общественной безопасности.

В китайской провинции Хубэй ужесточили наказание для граждан, которые отказываются стать на карантин из-за коронавируса или лечиться.

Соответствующее заявление опубликовал Департамента общественной безопасности Хубэя.

В заявлении сказано, что лица, которые намеренно распространяют вирус, отказываются от лечения или карантина, а также наносят вред медицинскому персоналу, представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.

"Запрещается любой организации или частному лицу по любой причине нарушать порядок работы медицинских учреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала и наносить ущерб собственности медучреждений", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти Хубэя запретили создание отдельных частных палат в больницах, а также ограничили ритуальные процедуры в медучреждениях (сожжение ритуальных денег - традиционный китайский обряд, ритуал подношения даров духам).

Напомним, что количество жертв от коронавируса возросло до 170, а число заболевших превысило 7000.

По состоянию на 29 января в китайской провинции Хубэй, где наблюдается вспышка коронавируса, находится 51 гражданин Украины, из них 49 - в Ухане.