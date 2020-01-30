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Коронавирус на борту: В Италии заблокировали круизный лайнер

Коронавирус на борту: В Италии заблокировали круизный лайнер
13:35 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:В Италии заблокировали круизный лайнер из-за подозрения у двух пассажиров на коронавирус из Китая.

В итальянском порту Чивитавеккья временно заблокировали круизный лайнер с 6 тысячами людей на борту из-за двух пассажиров, у которых обнаружили симптомы нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA. 

Сообщается, что супружескую пару китайцев из Гонконга поместили в изолированную кабину лайнера Costa Crociere с температурой и проблемами с дыханием. 

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К ним уже прибыли итальянские врачи для проведения необходимых тестов.

Супруги прибыли в аэропорт Милана 25 января, после чего они поднялись на судно несколько дней назад в Савоне. 

Другие пассажиры пока не могут сойти на берег. 

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По последним данным, в Китае от нового типа коронавируса умерли уже 170 человек, заражены - более 8 тысяч.

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Италия, Китай, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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