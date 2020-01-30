Коронавирус на борту: В Италии заблокировали круизный лайнер

Новости мира:В Италии заблокировали круизный лайнер из-за подозрения у двух пассажиров на коронавирус из Китая.

В итальянском порту Чивитавеккья временно заблокировали круизный лайнер с 6 тысячами людей на борту из-за двух пассажиров, у которых обнаружили симптомы нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Сообщается, что супружескую пару китайцев из Гонконга поместили в изолированную кабину лайнера Costa Crociere с температурой и проблемами с дыханием.

К ним уже прибыли итальянские врачи для проведения необходимых тестов.

Супруги прибыли в аэропорт Милана 25 января, после чего они поднялись на судно несколько дней назад в Савоне.

Другие пассажиры пока не могут сойти на берег.

По последним данным, в Китае от нового типа коронавируса умерли уже 170 человек, заражены - более 8 тысяч.