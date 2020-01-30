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Судьба Сальвини: Сенат Италии пока не решил, предстанет ли Сальвини перед судом

Судьба Сальвини: Сенат Италии пока не решил, предстанет ли Сальвини перед судом
12:39 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Сенат Италии определился с датой рассмотрения дела Сальвини, которого обвиняют в похищении мигрантов.

12 февраля Сенат Италии рассмотрит вопрос о расследовании в отношении лидера националистической оппозиционной "Лиги" Сальвини. Его обвиняют в похищении мигрантов, которых почти две недели не высаживали с корабля итальянской береговой охраны "Бруно Грегоретти" в июле. Об этом сообщает ANSA.

Недавно комитет Сената одобрил проведение расследования в отношении Сальвини, и только члены "Лиги" проголосовали за снятие с него неприкосновенности и приведение их лидера в суд.

Бывший министр внутренних дел Сальвини, который заявил, что готов сесть в тюрьму по этому делу, заявил на прошлой неделе, что он сообщит о том, что действующее правительство действовал так же, как он, держа судно с мигрантами в море в течение четырех дней.

Похищение мигрантов: Сальвини готов предстать перед судом

Напомним, Сальвини позволил сойти на берег 116 мигрантам только после того, как Германия, Португалия, Франция, Люксембург и Ирландия согласились принять большинство из них.

Сальвини, который тогда был министром внутренних дел, пытался перекрыть кораблям с иммигрантами доступ к итальянским портам.

Напомним, Антипопулисты Италии провели свой первый митинг.

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Италия, Суд, Ansa, Сенат Италии, Маттео Сальвини.
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