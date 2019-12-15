Против популизма и Сальвини: десятки тысяч "сардин" вышли на улицы Рима (Фото)

Новости мира:Антипопулисты Италии провели свой первый митинг

Десятки тысяч членов итальянского антипопулистского движения "сардин" собрались в Риме в субботу на свой первый национальный митинг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Движение, родившееся в прошлом месяце со стихийного митинга в Болонье, фокусируется на "инклюзивных" социальных законах и мероприятиях в поддержку миграции и окружающей среды. Его основатели говорят, что у них нет амбиций стать политической партией, но "сардины" стали сильным противником для Маттео Сальвини, лидера правой "Лиги", крупнейшей политической партии Италии.

"Мы заполнили площадь. Миссия выполнена", - сказал один из основателей движения Маттиа Сантори. Протестующие держали плакаты в форме сардин и пели традиционную антифашистскую песню "Bella Ciao".

"Это спонтанная демонстрация, которая направлена на изменение этого общества со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявила протестующая Даниэла Маццео.