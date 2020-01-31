Меры по безопасности: Рейсы в Китай приостановили более 40 авиакомпаний из-за коронавируса

Новости мира:Из-за быстрого распространения коронавируса более 40 авиакомпаний приостановили полеты в Китай.

43 авиакомпании временно приостановили полеты в Китай из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом сообщает Business Insider.

"Европейские и американские авиакомпании вместе с некоторыми азиатскими авиакомпаниями в значительной мере входят в список тех, кто сокращает услуги или отменяет рейсы на материковый Китай, пока ситуация с вирусом не окажется под контролем. Некоторые авиакомпании отменили рейсы до конца марта", - говорится в публикации.

Издание опубликовало список данных авиакомпаний. Среди них оказались: Air Canada, Air France, Lufthansa, Air India, Air KBZ, Air Macau, Air Mauritius, Air Seoul, Air Tanzania, American Airlines, Asiana Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Cebu Pacific Air, China Airlines, Delta Air Lines, EgyptAir, El Al Israel Airlines, Eastar Jet, EVA Air, Finnair, Hong Kong Airlines, Iberia, IndiGo, Jetstar Asia, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Lion Air, Myanmar Airways International, Myanmar National Airlines, Philippine Airlines, Scandinavian Airlines, SCAT Airlines, Singapore Airlines, SkyUp Airlines, Turkish Airlines, Swiss International Air Lines, Ukraine International Airlines, United Airlines, Ural Airlines, Virgin Atlantic.

Сроки, в течение которых будут приостановлены рейсы данных авиакомпаний в КНР следует уточнять непосредственно на их сайтах.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). По состоянию на 31 января от болезни в разных странах умерли уже 213 человек, количество заболевших приблизилось до 9400 человек.

Ранее сообщили о 4 подозрениях коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.