Эпицентра коронавируса: Великобритания эвакуировала 110 человек из Уханя

Правительство Великобритании эвакуировал 110 человек из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса.
Об этом сообщает Financial Times.
"Правительство Великобритании эвакуировало 83 британских гражданина и 27 граждан других стран, заблокированных в китайском городе Ухане - эпицентре смертельной вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет вылетел в 9:45 по местному времени, и должен прибыть на базу Royal Airforce Brize Norton в Оксфордшире в 13:00 по британскому времени. По прибытии британские пассажиры будут помещены в карантин на две недели, поскольку, по данным ВОЗ, инкубационный период вируса варьируются от двух до десяти дней.
После остановки в Великобритании самолет направится в Испанию, и страны ЕС возьмут на себя ответственность за остальных 27 эвакуированных.
Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила о чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавирусом, которым заразились почти 9,7 тысячи человек, а 213 человек умерли.
В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).
Ранее сообщалось о 4 подозрениях заражения коронавирусом 2019-nCoV в Украине, однако они не подтвердились.
Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.