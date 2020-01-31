Скачать
Пятница, 31.01.2020
Визит госсекретаря США в Киев: о чем говорили Зеленский и Помпео
Визит госсекретаря США в Киев: о чем говорили Зеленский и Помпео
Британия не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit
Британия не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста

Эпицентра коронавируса: Великобритания эвакуировала 110 человек из Уханя

Эпицентра коронавируса: Великобритания эвакуировала 110 человек из Уханя
13:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Великобритании эвакуировали 110 человек из китайского Уханя.

Правительство Великобритании эвакуировал 110 человек из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщает Financial Times.

"Правительство Великобритании эвакуировало 83 британских гражданина и 27 граждан других стран, заблокированных в китайском городе Ухане - эпицентре смертельной вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Меры по безопасности: Рейсы в Китай приостановили более 40 авиакомпаний из-за коронавируса

Отмечается, что самолет вылетел в 9:45 по местному времени, и должен прибыть на базу Royal Airforce Brize Norton в Оксфордшире в 13:00 по британскому времени. По прибытии британские пассажиры будут помещены в карантин на две недели, поскольку, по данным ВОЗ, инкубационный период вируса варьируются от двух до десяти дней.

После остановки в Великобритании самолет направится в Испанию, и страны ЕС возьмут на себя ответственность за остальных 27 эвакуированных.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила о чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавирусом, которым заразились почти 9,7 тысячи человек, а 213 человек умерли. 

Британия не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).

Ранее сообщалось о 4 подозрениях заражения коронавирусом 2019-nCoV в Украине, однако они не подтвердились.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Великобритания, Эвакуация, Заболевание, Ухань, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
03 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
04 ТОП 10 самых надежных и недорогих машин с автоматической коробкой (Фото)
05 Итоги дня 30 января: санкции против РФ, Грымчака освободили из-под стражи, эпидемия коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уханьский коронавирус: В мире зафиксировали уже 9820 случаев заражения
Пораженных коронавирусом в мире уже 9820
ВОЗ не считает Украину страной со слабой медицинской системой
ВОЗ не считает Украину страной со слабой медицинской системой
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
Солистка Время и Стекло сменила имидж (Фото)
Солистка Время и Стекло сменила имидж (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь