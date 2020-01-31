Эпицентра коронавируса: Великобритания эвакуировала 110 человек из Уханя

Новости мира:Власти Великобритании эвакуировали 110 человек из китайского Уханя.

Правительство Великобритании эвакуировал 110 человек из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщает Financial Times.

"Правительство Великобритании эвакуировало 83 британских гражданина и 27 граждан других стран, заблокированных в китайском городе Ухане - эпицентре смертельной вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет вылетел в 9:45 по местному времени, и должен прибыть на базу Royal Airforce Brize Norton в Оксфордшире в 13:00 по британскому времени. По прибытии британские пассажиры будут помещены в карантин на две недели, поскольку, по данным ВОЗ, инкубационный период вируса варьируются от двух до десяти дней.

После остановки в Великобритании самолет направится в Испанию, и страны ЕС возьмут на себя ответственность за остальных 27 эвакуированных.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила о чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавирусом, которым заразились почти 9,7 тысячи человек, а 213 человек умерли.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).

Ранее сообщалось о 4 подозрениях заражения коронавирусом 2019-nCoV в Украине, однако они не подтвердились.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.