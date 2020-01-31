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Граница закрыта: Сингапур запретил гражданам Китая въезд страну из-за вируса

Граница закрыта: Сингапур запретил гражданам Китая въезд страну из-за вируса
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Сингапура запретили въезд в страну для граждан Китая из-за коронавируса.

Власть Сингапура запретила въезд в страну всем гражданам Китая из-за вспышки смертельного коронавируса в китайском городе Ухань.

Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на министра по национальному развитию Лоуренса Вонга.

"Всем путешественникам, прибывающим из материковой части Китая, которые там находились в течение последних 14 дней, а также всем владельцам паспорта Китая будет запрещен въезд или транзит в Сингапур в то время, как страна усиливает меры по борьбе с вирусом в Ухане", - говорится в сообщении.

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Новые правила вступают в силу в субботу в 23.59 по местному времени. 

По словам Вонга, из-за постоянного изменения ситуации вероятно могут быть приняты дополнительные меры.

Как сообщалось ранее, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусм (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

Меры по безопасности: Рейсы в Китай приостановили более 40 авиакомпаний из-за коронавируса

По последним данным, число инфицированных коронавирусом во всем мире достигла 9820 человек, из них 9692 - на территории Китая. Число погибших в Китае - 213 человек, подавляющее большинство из которых (204 жертвы) были из провинции Хубэй, где и началась вспышка болезни. 

Заболевание распространилось на 22 страны мира. 

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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Китай, Сингапур, Заболевание, Ухань, Заражение, Коронавирус.
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