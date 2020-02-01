Предупреждают об эпидемии: в Китае создали искусственных "патрульных" (Видео)

В Китае начали использовать дроны с громкоговорителями для предупреждений населения о вспышке коронавируса.
Об этом сообщает Global Times.
"Многие деревни и города в Китае используют беспилотники, оснащенные громкоговорителями, для патрулирования во время вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.
Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R
— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020
Дроны подлетают к людям, призывая их не выходить на улицы и носить маски.
Как сообщалось, по состоянию на утро 1 февраля в мире лабораторно подтверждены 11 374 случаев заражения "китайским" коронавирусом. Зафиксированы 259 случаев смерти.
Кроме Китая, коронавирус 2019-nCoV зафиксирован уже в 24 странах.