Предупреждают об эпидемии: в Китае создали искусственных "патрульных" (Видео)

В Китае начали использовать дроны с громкоговорителями для предупреждений населения о вспышке коронавируса.

Об этом сообщает Global Times.

"Многие деревни и города в Китае используют беспилотники, оснащенные громкоговорителями, для патрулирования во время вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R

— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020