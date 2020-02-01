Скачать
Суббота, 01.02.2020
Потеря на Донбассе: ОПУ выражает соболезнования
Потеря на Донбассе: ОПУ выражает соболезнования
Воронченко: "Никополь" и "Яны Капу" сможем отремонтировать своими силами
Воронченко: "Никополь" и "Яны Капу" сможем отремонтировать своими силами
Джокович vs Тим: где и когда смотреть финал Australian Open 2020
Джокович vs Тим: где и когда смотреть финал Australian Open 2020
"Я ухожу из Facebook": почему Стивен Кинг удалился из соцсети
"Я ухожу из Facebook": почему Стивен Кинг удалился из соцсети

Закрытие заводов и фабрик: В Китае автоконцерны BMW и Volkswagen приостановят свою деятельность

Закрытие заводов и фабрик: В Китае автоконцерны BMW и Volkswagen приостановят свою деятельность
18:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Китае крупные корпорации объявили о временном закрытии своих магазинов и заводов, в связи с распространением коронавируса.

Корпорация Apple объявила сегодня, 1 февраля, о временном закрытии своих магазинов и корпоративных офисов на материковом Китае до 9 февраля в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает Deutsche Welle, в заявлении Apple сказано, что это делается из соображений предосторожности и на основе последних рекомендаций экспертов в сфере здравоохранения.

При этом продолжает работу интернет-магазин Apple.

Становится все опасней: Apple закрыла все офисы и магазины в Китае

После рекомендаций китайских властей продлить на неделю новогодние праздники для сдерживания распространения вируса многие мировые компании объявляют о временной приостановке бизнеса. Первой это сделала IKEA, к ней присоединились Starbucks, McDonald`s. Немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen объявили о продлении каникул на своих заводах в КНР до 10 февраля.

Для Apple Китай - третий по объему потребительский рынок компании. Вместе с тем здесь расположены производства многих поставщиков Apple, некоторые из них в районе города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса, поразившего более 12 тысяч человек и унесшего жизни 259.

Тайваньский технологический гигант Foxconn, выпускающий продукцию для iPhone, закрыл свои китайские фабрики до середины февраля, правда, пообещав, что перебоев с поставками комплектующих не будет.

Разрешение получено: Власти Китая ответили на запрос Украины об эвакуации своих граждан из Уханя

Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи Hyundai Motor, в субботу приостановил внутреннее производство своего флагманского внедорожника из-за проблем с комплектующими из Китая. В частности, китайские производители поставляли системы электропроводки для автомобиля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Apple, Volkswagen, BMW, Starbucks, McDonalds, Hyundai, Заболевание, IKEA, Ухань, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
02 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
03 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
04 Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
05 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой плюс для Украины? Кулеба отреагировал на Brexit
Какой плюс для Украины? Кулеба отреагировал на Brexit
Подозрение на коронавирус: в Ровно обследовали девушку, вернувшуюся из Китая
В Ровно обследовали девушку, вернувшуюся из Китая
Ситуация на фронте: украинская сторона понесла потери
Ситуация на фронте: украинская сторона понесла потери
Косметолог теперь не нужен: Xiaomi представила новый гаджет для очистки кожи
Косметолог теперь не нужен: Xiaomi представила новый гаджет для очистки кожи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь