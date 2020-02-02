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Впервые за пределами Китая: На Филиппинах скончался мужчина, зараженный коронавирусом

Впервые за пределами Китая: На Филиппинах скончался мужчина, зараженный коронавирусом
08:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Зараженный коронавирусом нового типа житель Уханя скончался на Филиппинах.

На Филиппинах от коронавируса 2019-nCoV скончался гражданин Китая, приехавший из Уханя.

Об этом информирует DW.

"Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, 2 февраля, о смерти первого зараженного коронавирусом 2019-nCoV пациента за пределами Китая. Жертвой инфекции стал 44-летний китаец из города Ухань, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса. Он скончался на Филиппинах", - говорится в сообщении.

Представитель ВОЗ на Филиппинах Рабиндра Абеясинге подчеркнула: речь не идет о местной вспышке инфекции.

Отмечается, что, судя по всему, пациент заразился вирусом еще до прибытия на Филиппины.

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Приехавшая с ним женщина, у которой также были обнаружены признаки заражения, находится в больнице и идет на поправку, отметил министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке.

Как известно, по состоянию на 1 февраля, в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Соответствующие службы, включая Минздрав, МИД, Госпогранслужбы, МВД, Минобороны, Мининфраструктуры, готовы к возникновению чрезвычайной ситуации.

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Китай, Филиппины, Эпидемия, Вирус, Ухань, Коронавирус.
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