Красивой даты не будет: китайцев попросили не отмечать свадьбу 2 февраля

Новости мира:В Китае попросили отказаться от свадеб в зеркальную дату 02.02.2020 из-за коронавируса.

Китайские власти попросили пары отложить свадебные церемонии, намеченные на 2 февраля и сократить похороны, чтобы предотвратить распространение инфекции коронавируса.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mail Online.

2 февраля считается в Китае счастливой датой для свадебных церемоний в этом году, потому что последовательность цифр "02022020" является палиндромом, то есть зеркальным числом.

Там, где была объявлена дата регистрации брака на 2 февраля этого года, мы рекомендуем вам отменить его и объяснить ситуацию другим", - говорится в заявлении министерства по гражданским делам.

Ранее Пекин, Шанхай и другие города решили предложить услуги по регистрации браков в эту дату, несмотря на то, что она выпадает на воскресенье, когда офисы обычно закрыты.

Министерство заявило, что временно прекратит оказывать услуги по консультированию по вопросам брака, и просило общественность не проводить свадебные банкеты.

Оно также заявило, что похороны должны проводиться "просто и быстро, чтобы избежать скопления людей", а тела любых жертв коронавируса должны быть кремированы как можно скорее.

Персонал, отвечающий за проведение похорон, должен носить защитную одежду и проводить проверки температуры, чтобы избежать риска заражения, говорится в заявлении.