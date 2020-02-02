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Эпидемия в Китае: Южная Корея вводит ограничения на въезд

Эпидемия в Китае: Южная Корея вводит ограничения на въезд
19:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Южная Корея запретит въезд иностранцам, которые посещали китайский Хубей.

Южная Корея не будет пускать иностранцев, которые за последние две недели побывали в китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Чон Се Гюн, сообщает Радио KBS.

"Иностранным гражданам, побывавшим в течение последних двух недель в китайской провинции Хубэй, начиная с 4 февраля запрещён въезд в РК. Данная мера направлена на то, чтобы остановить дальнейшее распространение нового типа коронавируса", - заявил глава правительства.

Отмечается, что на сегодня в РК зарегистрировано 15 случаев заражения вирусом.

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Как сообщалось, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в городе Ухань, провинция Хубэй, в декабре 2019 года.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 2 февраля в мире уже 14 568 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 305 больных скончались. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет.

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Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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Китай, Южная Корея, Эпидемия, Коронавирус.
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