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Понедельник, 03.02.2020
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361
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Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361

Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361
04:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Коронавирус в Китае убил уже 361 человека.

Количество заболевших пневмонией, вызываемой вирусом 2019 nCoV в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных случаев достигло 361.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

“По состоянию на 00:00 2 февраля (18:00 по киевскому времени воскресенья) количество подтвержденных случаев заражения коронавируса в Китае достигло 17 205, состояние 2296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больницы, количество летальных случаев достигло 361. В целом зафиксировано 21558 предполагаемых случаев заболевания”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число умерших составляло 350 человек.

На прошлой неделе ВОЗ объявила новый коронавирус чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Ухань, Коронавирус.
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