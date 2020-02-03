Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361

Новости мира:Коронавирус в Китае убил уже 361 человека.

Количество заболевших пневмонией, вызываемой вирусом 2019 nCoV в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных случаев достигло 361.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

“По состоянию на 00:00 2 февраля (18:00 по киевскому времени воскресенья) количество подтвержденных случаев заражения коронавируса в Китае достигло 17 205, состояние 2296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больницы, количество летальных случаев достигло 361. В целом зафиксировано 21558 предполагаемых случаев заболевания”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число умерших составляло 350 человек.

На прошлой неделе ВОЗ объявила новый коронавирус чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.