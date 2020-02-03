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Удел жертв: В Китае власти собираются кремировать умерших от коронавируса

Удел жертв: В Китае власти собираются кремировать умерших от коронавируса
13:56 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Китае власти собираются кремировать умерших от коронавируса.

Власти Китайской народной республики распорядились о кремации тел пациентов, скончавшихся от нового смертельного коронавируса. Кремация тел должна проводиться недалеко от места их кончины, а похоронные ритуалы, такие как прощальная церемония, запрещены, заявили власти. Об этом пишет официальное информационное агентство Xinhua.

Так, согласно тексту директивы, совместно выпущенной канцеляриями Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, Министерства гражданской администрации Китая и Министерства общественной безопасности КНР, останки инфицированных пациентов не должны перевозиться между разными административными единицами провинциального уровня и не должны сохраняться путем захоронения или другими способами.

Тела скончавшихся пациентов должны быть продезинфицированы и помещены медицинскими работниками в соответствии с правилами в герметично закрывающийся пакет, который не разрешается вскрывать после запечатывания.

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Похоронные бюро должны отправлять специальный персонал и транспортные средства для перевозки тел в соответствии с установленным маршрутом, а тела должны быть кремированы в специально отведенных крематориях, подчеркивается в документе.

Как сообщалось ранее, китайские власти попросили пары отложить свадебные церемонии, намеченные на 2 февраля и сократить похороны, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Все по теме:

Китай, Жертвы, КНР, Кремация, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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