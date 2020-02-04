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В Макао закрыли все казино из-за коронавируса

В Макао закрыли все казино из-за коронавируса
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Макао закроют все казино после обнаружения коронавируса у одного из работников.

В Макао, одной из мировых игорных столиц, на две недели закроют казино из-за опасений, связанных с коронавирусом, сообщило китайское телевидение.

Такие меры принимаются после того, как у одного из работников казино обнаружили коронавирус, отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на власти Макао.

В общей сложности в Макао зафиксировано восемь случаев заболевания новым типом коронавируса.

Всего на территории Китая врачи установили более 20 тыс. случаев коронавируса. От заболевания скончались 426 человек, 632 выздоровели.

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Более 50% экономической деятельности в Макао связано с азартными играми. В этой сфере работает значительная часть населения этого специального административного района КНР.

Напомним, Европейский Союз помог с эвакуацией более 440 человек - граждан стран-членов ЕС из пораженного коронавирусом китайского города Ухань.

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Все по теме:

ЕС, Китай, Заболевание, Макао, Заражение, Коронавирус.
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