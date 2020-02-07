СМИ: Коронавирус добрался до КНДР

В КНДР зарегистрировали первый случай заражения смертельным коронавирусом нового типа 2019-nCoV.
Об этом сообщаю южнокорейские СМИ.
Заражение выявили у жительницы Пхеньяна, которая недавно была в Китае.
В самой Северной Корее пока не подтверждают данную информацию.
Напоним, по состоянию на 7 февраля в Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 31 161 человека, а летальных случаев насчитали уже 636.
ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения и пообещала на следующей неделе провести международный научный форум для обсуждения способов исследования.