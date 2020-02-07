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ДТП в аэропорту Бангкока: самолет "наехал" на тягач (Фото, Видео)

ДТП в аэропорту Бангкока: самолет "наехал" на тягач (Фото, Видео)
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В аэропорту Бангкока тягач столкнулся с самолетом, водитель погиб.

В аэропорту Бангкока во время буксировки пассажирский самолет наехал на тягач, в результате водитель транспортного средства погиб, ещё один сотрудник получил ранения.

Об этом сообщает Nation Thailand.

"Водитель тягача в бангкокском международном аэропорту Дон Мыанг погиб в пятницу (7 февраля), когда пассажирский самолет столкнулся с транспортным средством", - говорится в сообщении.

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Самолет Nok Air рейса DD6458, прибывший из Накхонситхаммарата, буксировали в направлении выгрузки. Соединительное сцепление разорвалось, тягач мгновенно остановился, однако самолет продолжил катиться вперед и наехал на транспортное средство.

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Водитель тягача скончался вскоре после этого в больнице.

Еще один служащий наземного обслуживания аэропорта, получивший ранения, проходит лечение.

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Таиланд, Аэропорт, Самолет, Бангкок.
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