ДТП в аэропорту Бангкока: самолет "наехал" на тягач (Фото, Видео)

В аэропорту Бангкока во время буксировки пассажирский самолет наехал на тягач, в результате водитель транспортного средства погиб, ещё один сотрудник получил ранения.

Об этом сообщает Nation Thailand.

"Водитель тягача в бангкокском международном аэропорту Дон Мыанг погиб в пятницу (7 февраля), когда пассажирский самолет столкнулся с транспортным средством", - говорится в сообщении.

#BREAKING The plane of the #Thai airline Nok Air crashed into a tractor pulling it on the taxiway of #Bangkok airport. The tractor driver died, and his assistant, who was also in the cab, was injured. pic.twitter.com/Jgw9d4awVk

— Kapil Patil (@Kapil_Patils) February 7, 2020