ДТП в аэропорту Бангкока: самолет "наехал" на тягач (Фото, Видео)

В аэропорту Бангкока во время буксировки пассажирский самолет наехал на тягач, в результате водитель транспортного средства погиб, ещё один сотрудник получил ранения.
Об этом сообщает Nation Thailand.
"Водитель тягача в бангкокском международном аэропорту Дон Мыанг погиб в пятницу (7 февраля), когда пассажирский самолет столкнулся с транспортным средством", - говорится в сообщении.
#BREAKING The plane of the #Thai airline Nok Air crashed into a tractor pulling it on the taxiway of #Bangkok airport. The tractor driver died, and his assistant, who was also in the cab, was injured. pic.twitter.com/Jgw9d4awVk
— Kapil Patil (@Kapil_Patils) February 7, 2020
Самолет Nok Air рейса DD6458, прибывший из Накхонситхаммарата, буксировали в направлении выгрузки. Соединительное сцепление разорвалось, тягач мгновенно остановился, однако самолет продолжил катиться вперед и наехал на транспортное средство.
Водитель тягача скончался вскоре после этого в больнице.
Еще один служащий наземного обслуживания аэропорта, получивший ранения, проходит лечение.