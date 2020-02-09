В Японии придумали способ, как следить за Северной Кореей

Новости мира:Япония успешно запустила спутник-шпион для наблюдения за Северной Кореей.

Япония произвела успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных. Об этом сообщает Kyodo News.

"В воскресенье Япония запустила ракету-носитель с государственным спутником для сбора разведывательных данных. Он был успешно выведен на орбиту после того, как предыдущая попытка взлета была отложена из-за сбоя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ракета H2A стартовала с космического центра Танегасима в юго-западной префектуре Кагосима в 10:34 утра по местному времени.

Этот запуск ранее был назначен на 28 января, уточняет издание. Но его пришлось отложить из-за утечки в трубопроводе, используемом для снабжения ракеты азотом.

Сегодняшний запуск стал 35-м подряд успешным для ракеты H2A.

Напомним, во время испытания ракета Mk1 не была в полностью собранном состоянии.