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В Японии придумали способ, как следить за Северной Кореей

В Японии придумали способ, как следить за Северной Кореей
08:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Япония успешно запустила спутник-шпион для наблюдения за Северной Кореей.

Япония произвела успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных. Об этом сообщает Kyodo News.

"В воскресенье Япония запустила ракету-носитель с государственным спутником для сбора разведывательных данных. Он был успешно выведен на орбиту после того, как предыдущая попытка взлета была отложена из-за сбоя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ракета H2A стартовала с космического центра Танегасима в юго-западной префектуре Кагосима в 10:34 утра по местному времени.

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Этот запуск ранее был назначен на 28 января, уточняет издание. Но его пришлось отложить из-за утечки в трубопроводе, используемом для снабжения ракеты азотом.

Сегодняшний запуск стал 35-м подряд успешным для ракеты H2A.

Напомним, во время испытания ракета Mk1 не была в полностью собранном состоянии.

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Спутник, Япония, Ракета, Орбита, Японский спутник.
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