Межэтнический конфликт в Казахстане: страну покинуло порядка 4500 человек

Новости мира:В селе Масанчи, что в Казахстане, 7 февраля вспыхнул масштабный конфликт между казахами и дунганами.

По данным на вечер 8 февраля, из Казахстана в Кыргызстан через границу перешли около 4500 человек. Об этом сообщил "Радио Азаттык".

В пограничной службе Кыргызстана отметили, что всех, кто прибывает из Казахстана на границе проверяют тепловизором на наличие симптомов коронавируса. Отмечается, что основная часть прибывающих - женщины, дети и старики.

На подступах к КПП с кыргызстанского стороны местные жители организовали пункты горячего питания для прибывающих из Казахстана.

В ночь на 8 февраля в нескольких селах Кордайского района произошли массовые беспорядки. Села Сортобе и Масанчи были окружены полицией и военными.

По рассказам жителей, вечером в пятницу несколько сотен неместных мужчин приехали в село, значительную часть населения которых составляют этнические дунгане, и атаковали крестьян, подожгли дома, магазины, принадлежащие дунганам, разбили автомобили. До этого получила распространение информация о предполагаемых локальных конфликтах между жителями.

Вечером 8 февраля власти объявили чрезвычайную ситуацию "техногенного характера местного масштаба".

Напомним, в нескольких населенных пунктах Казахстана люди устроили массовые перепалки, в результате 40 человек пострадало, 8 погибших.