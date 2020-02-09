Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля

Межэтнический конфликт в Казахстане: страну покинуло порядка 4500 человек

Межэтнический конфликт в Казахстане: страну покинуло порядка 4500 человек
10:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости мира:В селе Масанчи, что в Казахстане, 7 февраля вспыхнул масштабный конфликт между казахами и дунганами.

По данным на вечер 8 февраля, из Казахстана в Кыргызстан через границу перешли около 4500 человек. Об этом сообщил "Радио Азаттык".

В пограничной службе Кыргызстана отметили, что всех, кто прибывает из Казахстана на границе проверяют тепловизором на наличие симптомов коронавируса. Отмечается, что основная часть прибывающих - женщины, дети и старики.

На подступах к КПП с кыргызстанского стороны местные жители организовали пункты горячего питания для прибывающих из Казахстана.

Массовые стычки в Казахстане: Власти заявили о возросшем числе погибших

В ночь на 8 февраля в нескольких селах Кордайского района произошли массовые беспорядки. Села Сортобе и Масанчи были окружены полицией и военными.

По рассказам жителей, вечером в пятницу несколько сотен неместных мужчин приехали в село, значительную часть населения которых составляют этнические дунгане, и атаковали крестьян, подожгли дома, магазины, принадлежащие дунганам, разбили автомобили. До этого получила распространение информация о предполагаемых локальных конфликтах между жителями.

Вечером 8 февраля власти объявили чрезвычайную ситуацию "техногенного характера местного масштаба".

Напомним, в нескольких населенных пунктах Казахстана люди устроили массовые перепалки, в результате 40 человек пострадало, 8 погибших.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Казахстан, Столкновения, КПП, Кыргызстан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
02 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
03 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
04 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
05 Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
Боррель попросил прощения у экологических активистов
Боррель попросил прощения у экоактивистов
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь