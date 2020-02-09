Число жертв тайского стрелка выросло до 29

Новости мира:Военнослужащего, открывшего огонь в торговом центре в Таиланде, ликвидировал спецназ.

По меньшей мере 29 человек погибли в результате стрельбы в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщает Reuters.

"Власть до сих пор собирает информацию о том, как солдат убил по меньшей мере 29 человек и ранил еще десятки во время атаки в северо-восточном тайском городе Накхонратчасима", - сообщили в СМИ.

Напомним, в субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Яккрапант Томми застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом исчез, похитив автомобиль. По дороге в торговый центр "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат снова открыл огонь, после чего взял людей в заложники.

Позже стало известно, почему военнослужащий в Таиланде убил 26 человек.

Напомним, военнослужащий в Таиланде открыл стрельбу из-за личных проблем, связанных с продажей дома.