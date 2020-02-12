Вирусное распространение: В Гонконге зафиксировали новые случаи заболевания на коронавирус

Новости мира:Власти Гонконга заявили о не менее чем 50 случаев заражения вирусом из Китая.

В Гонконге уже 50 человек заражены коронавирусом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.

"Местные чиновники в Гонконге подтвердили еще один случай коронавируса. Таким образом, общее количество зараженных в городе составляет 50 ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у мужчины 3 февраля появилась высокая температура, но только 10-го он был госпитализирован. Он работал вместе с человеком, у которого ранее был обнаружен коронавирус.

По словам представительницы местного отделения здравоохранения Сары Хо, сейчас 6 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 12 февраля от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, в мире умерли 1115 человек. Общее количество зараженных людей в КНР оценивается в 44 тыс. 653.