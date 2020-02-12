Вирусное распространение: В Гонконге зафиксировали новые случаи заболевания на коронавирус

В Гонконге уже 50 человек заражены коронавирусом.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.
"Местные чиновники в Гонконге подтвердили еще один случай коронавируса. Таким образом, общее количество зараженных в городе составляет 50 ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, у мужчины 3 февраля появилась высокая температура, но только 10-го он был госпитализирован. Он работал вместе с человеком, у которого ранее был обнаружен коронавирус.
По словам представительницы местного отделения здравоохранения Сары Хо, сейчас 6 человек находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 12 февраля от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, в мире умерли 1115 человек. Общее количество зараженных людей в КНР оценивается в 44 тыс. 653.