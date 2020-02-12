Скачать
Среда, 12.02.2020
Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства
Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства
Правительство открыло реестры органической продукции
Правительство открыло реестры органической продукции
Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине
Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине
Вкусные блюда на День святого Валентина 2020: интересные идеи для завтрака
Блюда на День святого Валентина (Фото)

Меры по коронавирусу: В аэропрорту "Борисполь" власти разместили две бригады медиков

Меры по коронавирусу: В аэропрорту "Борисполь" власти разместили две бригады медиков
16:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:Власти разместили две бригады медиков в аэропорту "Борисполь" из-за угрозы распространения коронавируса.

В Международном аэропорту "Борисполь" закреплены две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить пассажира с подозрением на коронавирус в медучреждение с инфекционным стационаром.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время круглого стола "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение".

"В аэропортах начали работать усиленные режимы санитарно-карантинных подразделений. Усиленная бригада медицинских пунктов в аэропорту. Закреплено за аэропортом "Борисполь", например, две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить потенциального больного на госпитальную базу с инфекционным стационаром, с инфекционными боксами, которые позволят локализовать болезнь и не позволит распространиться на территории Украины", - сказал Ляшко.

Угроза заражения: Власти Камбоджи разрешили круизному лайнеру высадить своих пассажиров в их порту

Он добавил, что такие заведения есть по всей территории Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Аэропорт, Врачи, Медики, Борисполь, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
03 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
04 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
05 Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине вырос &quot;индекс счастья&quot;
В Украине вырос "индекс счастья"
&quot;Я буду искать силы&quot;: онкобольная Шеннен Доэрти поделилась своими чувствами
"Я буду искать силы": онкобольная Шеннен Доэрти поделилась своими чувствами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь